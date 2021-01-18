سهم شركة هونان أويل يتجاوز مؤشر شنغهاي المجمع

ارتفع سعر سهم شركة هونان أويل بامب الصينية لصناعة مضخات السيارات المختلفة بنسبة 8.9%، في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر بورصة شنغهاي المجمع للأسهم الصينية خلال تعاملات اليوم الاثنين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر السهم اليوم إلى 32ر40 يوان، مقابل 02ر37 يوان يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي.

وكان السهم هو الأفضل أداء اليوم بين الأسهم المناظرة، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 1%، في حين تراجع مؤشر إم.إس.سي.آي أيه.سي آشيا باسيفيك الأوسع نطاقا بنسبة 4ر0%.

بلغ إجمالي حجم التداول على سهم الشركة التي تنتج مضخات الوقود والمياه والزيت التي تعتبر من المكونات الأساسية للسيارات، اليوم، 37ر3 مليون سهم بزيادة نسبتها 76% عن متوسط حجم التداول اليومي خلال العشرين يوما الماضية حيث يبلغ 92ر1 مليون سهم.

وكان سهم الشركة الصينية قد ارتفع بنسبة 122% من قيمته خلال الـ52 أسبوعا الماضية، مقابل زيادة أسعار الأسهم المناظرة على قوائم بلومبرج بنسبة 42%، وارتفاع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 17% خلال الفترة نفسها.