نائب وزير الدفاع السعودي: نسعى ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لكن الحوثي اختار الإرهاب

كشف نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة ودول الخليج تسعى ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لكن الحوثي اختار الإرهاب.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدات له على "تويتر" اليوم الثلاثاء" إن المملكة ودول الخليج العربي تسعى ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج".

وتابع: "المليشيا الحوثية تروج وعودًا كاذبة وأوهامًا متكررة، لخداع أبناء يمن العروبة وتجنيدهم في حرب مهلكة لهم"، متسائلا: "أما آن للحكمة اليمنية، وعقلاء اليمن نبذ تلك الأوهام والوعود، والمحافظة على أبناء اليمن الأحرار من عبث المليشيات الإرهابية؟".

وقال نائب وزير الدفاع: "إن المليشيات الحوثية اختارت الإرهاب والدمار واستخدمت أبناء اليمن كحطب يخدم أجندة النظام الإيراني؛ ونؤكد لشعب اليمن بأنه منّا ونحن منه وسنكون دومًا إلى صفه".