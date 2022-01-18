التحالف العربي: تنفيذ 17 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن» عن تنفيذ (17) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحًا أن الاستهدافات دمرت (9) آليات عسكرية، وقضت على أكثر من (80) عنصراً إرهابياً، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس».



وكان ‏التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، قد أعلن اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء.



وأشار ‏التحالف إلى تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة بجبل النبي شعيب، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، مساء الثلاثاء.