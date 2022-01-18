السجن 8 سنوات لمتهمين بحيازة 7 كيلو حشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي، اليوم الثلاثاء، كل من: "ف.ع.ع"، و"إ.ع.م"، سائقين، لاتهامهما بحيازة 70 طربه لمخدر الحشيش، تزن 7 كيلو جرامات، بقصد الاتجار، وذلك في القضية رقم 25760 لسنة 2021 جنايات ثانٍ الرمل.



وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية، حول ضبط شخصين، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.



وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت عقب توصل تحريات المباحث إلى أن المتهمين عقدا العزم على ترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائهما، فتم تقنين الإجراءات، وإعداد كمين لهما، حيث ألقي القبض عليهما أثناء استقلالهما سيارة، وبتفتيشها عثر بداخلها على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما، أيدا تحريات المباحث وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما؛ كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي؛ من حصيلة البيع، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لاستخدامها في عملية الترويج، فتم تحرير محضر بالواقعة.



وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقهما حُكمها المٌقدم، بعضوية المستشارين: عبد الفتاح محمد الزارع، والسيد مصطفى الحوراني، وسكرتير الجنايات، كريم الجنادي.