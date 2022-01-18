مسؤول يمني يتهم الحوثيين بالتسبب في عودة انتشار شلل الأطفال في البلاد

قال وزير الصحة في الحكومة اليمنية الشرعية قاسم بحيبح، اليوم الثلاثاء، إن حالات شلل الأطفال عاودت الانتشار مجددا في البلاد.



وأضاف بحيبح، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن اليمن أعلنت خالية من شلل الأطفال عام 2005 وللأسف ظهرت مؤخرا حالات مصابة لعدم تنفيذ حملات اللقاح بشكل سليم".



وأشار إلى أن شلل الأطفال عاود الانتشار في البلاد رغم توفر اللقاحات.



وأكد أن وزارة الصحة بالتعاون مع الشركاء تعد حاليا لحملات لقاح ضد شلل الأطفال على أن تشمل جميع مناطق اليمن وبأسلوب شامل من منزل لمنزل.



واتهم وزير الصحة، السلطات الحوثية في صنعاء برفض "تنفيذ حملة اللقاح في مناطق سيطرتها".



وأعلنت الأمم المتحدة في سبتمبر من العام الماضي للمرة الأولى عودة انتشار شلل الأطفال في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد نحو 15 عاما من رصد آخر حالة للمرض في البلاد.



ولم يصدر الحوثيون أي تعليق بشأن اتهامات الحكومة حتى الآن.