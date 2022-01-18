 البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين - بوابة الشروق
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البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 6:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 6:46 ص

أكدت الولايات المتحدة إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع أمس /الإثنين/ في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وأسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين أبرياء.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان - في بيان صدر عن البيت الأبيض اليوم /الثلاثاء/ - إن الولايات المتحدة ستعمل مع الإمارات العربية المتحدة والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين، الذين أعلنوا مسئوليتهم عن الهجوم.
وشدد سوليفان على أن التزام واشنطن بأمن الإمارات ثابت، مضيفا " نقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين ضد جميع التهديدات التي تتعرض لها أراضيهم".

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