البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين

أكدت الولايات المتحدة إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع أمس /الإثنين/ في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وأسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين أبرياء.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان - في بيان صدر عن البيت الأبيض اليوم /الثلاثاء/ - إن الولايات المتحدة ستعمل مع الإمارات العربية المتحدة والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين، الذين أعلنوا مسئوليتهم عن الهجوم.

وشدد سوليفان على أن التزام واشنطن بأمن الإمارات ثابت، مضيفا " نقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين ضد جميع التهديدات التي تتعرض لها أراضيهم".