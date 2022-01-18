طالب يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي بضرورة إجراء تحقيق مع محمد الصباحي حكم مباراة فريقه أمام الأهلي، التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات كأس الرابطة.

وأصدر نادي الإسماعيلي بيانًا للاعتراض على حكم مواجهته أمام الأهلي محمد الصباحي، بسبب قراراته واحتسابه لضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "نحن لم نقل إننا سننسحب من بطولة كأس الرابطة، ولكن نريد إجراء تحقيق، وهناك أخطاء والبشر جميعهم يرتكبون أخطاء".

وتابع: "الإسماعيلي لن ينسحب من الدوري، لكن نطلب تحقيق لجنة الحكام مع حكم المباراة، وإعلان نتيجة هذا التحقيق".

وواصل رئيس الإسماعيلي هجومه على حكم مباراة فريقه مع الأهلي، عبر قناة "المحور"، قائلا : "الاعتراض على العدالة في التحكيم، الهدف من هذا البيان هو تحقيق العدالة للكل، وأن يتم تصحيح المنظومة".

وشدد: "حكم اللقاء محمد الصباحي كان يريد أن يداري على خطأ باهر المحمدي باحتساب ركلة جزاء للأهلي".

وأردف: "تقنية الفار لم تطالب الحكم بالحضور لمشاهدة ركلة الجزاء، أريد من الحكم أن يجلس مع نفسه هو ولجنة الحكام ويشاهدوا اللعبة".

واستكمل: "أرى ان الحكم كان يريد صنع توازن بين الفريقين، وهذا الكلام كان غير صحيح، احتساب الصباحي لركلة جزاء الأهلي كان من أجل إرضاء الخصم وجماهيره".

ونوه: "الإسماعيلي قدم مباراة جيدة جدًا وكنا أكثر خطورة على مرمى الأهلي، وهذا كله كان غير موجود في المباريات الأخيرة".

واختتم: "ألوم على معلق المباراة الذي كان يعلق لجمهور الأهلي فقط، هذه ليست عدالة، الأهلي سيظل يفوز بكل البطولات لغياب العدالة، وإذا كنتم تريدون أن يفوز الأهلي باستمرار أقترح عليكم إقامة دوري خاص للأهلي فقط ليفوز به، مع إقامة دوري آخر للفرق (الغلابة) الأخرى".