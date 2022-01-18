السعودية والإمارات تؤكدان أن الأعمال الإرهابية ستزيد من عزم البلدين على الاستمرار في التصدي لقوى الشر والإرهاب في اليمن

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الأعمال الإرهابية التي استهدفت السعودية والإمارات ستزيد من عزم البلدين وتصميمهما على الاستمرار في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية العدوانية التي تنفذها قوى الشر والإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فساداً فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها وفي محاولات بائسة وفاشلة لنشر الفوضى في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأمير محمد بن سلمان مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتم خلاله بحث شؤون المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية ورفضه وإدانته لهذه الجرائم الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأعرب ولي العهد السعودي -خلال الاتصال- عن إدانته للهجوم الإرهابي السافر الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا اليوم من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية ونتج عنه وفاة عدد من المدنيين في دولة الإمارات الشقيقة، معرباً عن بالغ تعازيه في المتوفين وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لما عبر عنه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود من مشاعر صادقة تؤكد الروابط الراسخة واللحمة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وعزمهما على مواجهة قوى الشر والعدوان.