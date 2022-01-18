إصابة اثنين من المقربين بهيئة العاملين مع بابا الفاتيكان بكورونا

أُصيب اثنان من المعاونين المقربين في طاقم بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، بفيروس كورونا، وفقا لما أعلنه المكتب الصحفي للكرسي الرسولي اليوم الثلاثاء.



وقال المكتب، إنه تم عزل وزير الخارجية الكاردينال بيترو بارولين، ونائبه رئيس الأساقفة إدجر بينا بارا، في منزليهما.



ويعتبر الكاردينال وزير الخارجية، هو أهم منصب دبلوماسي في الفاتيكان وبالتالي يعتبر الرجل الثاني في الكرسي الرسولي بعد البابا مباشرة.



وشعر الإيطالي بارولين، 67 عاما، بأعراض خفيفة جدا، بينما الفنزويلي بينما ليس لدى بينا بارا، 61 عاما، أية أعراض.



قال الفاتيكان إن رجلي الدين تلقيا الجرعات الثلاث من اللقاح.



وكان الفاتيكان قد أصدر مؤخرا قواعد صارمة لمكافحة فيروس كورونا، حيث يسمح فقط للموظفين الملقحين أو المتعافين بدخول أماكن عملهم بمقر الكرسي الرسولي.