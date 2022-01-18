النمسا تتضامن مع الإمارات ضد الهجمات الحوثية

أعربت النمسا عن تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الهجمات الإرهابية من جماعة الحوثي في اليمن.



وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الثلاثاء، أن النمسا تدين بشدة هجوم الطائرات المسيرة على المدنيين في أبوظبي الذي تبنته جماعة الحوثي.



واعتبر البيان أن الهجوم يمثل تصعيدا خطيرا وغير مقبول، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى حل سياسي للصراع في اليمن.



وكانت الإمارات قد أعربت في بيان سابق عن إدانتها لاستهداف الحوثي لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، معتبرة أن هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب.