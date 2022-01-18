باكستان تدين هجوم ميليشيا الحوثي على أبوظبي

أدانت باكستان، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي على مناطق مدنية في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص بينهم مواطن باكستاني.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن مثل هذه الهجمات تنتهك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وسلامة أراضيها وتشكل تهديدا خطيرا للسلام الإقليمي.

وأضافت "الخارجية الباكستانية" أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، وتعرب عن تضامنها مع الإمارات حكومةً وشعباً في مواجهة هذا العمل الإرهابي.

وتتقدم باكستان بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى بالشفاء العاجل للمصابين.

وتبنى الحوثيون هجمات "بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومجنحة"، الاثنين، استهدفت منشآت في منطقة المصفح، وموقع قيد الإنشاء في مطار أبوظبي الجديد قيد الإنشاء، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8.