إنقاذ طفلة من الموت بتقشير رئتها اليمنى في مستشفى الكرنك بالأقصر

نجح فريق جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي، في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات كانت تعاني من انسكاب بللوري على الرئة اليمنى نتيجة الإصابة بالتهاب رئوي.

وتسبب الانسكاب البللوري في تكون تكيسات صديدية وتجمع السوائل حول الرئة اليمنى، مما تسبب في إصابة الطفلة بصعوبة في التنفس وسعال شديد والشعور بالاختناق وضعف ووهن عام، وتم حجزها في قسم الأطفال والتعامل معها بحرفية شديدة من أطباء قسم الأطفال بالمستشفى.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة للطفلة تبين وجود خراج على الرئة اليمنى، وأجرى قسم جراحة القلب والصدر عملية جراحية ناجحة وعمل استكشاف للصدر لإزالة التكيسات الصديدية، وتقشير الرئة اليمنى، وأًجريت العملية بنجاح والطفلة الآن بحالة جيدة.

وأجريت العملية تحت مظلة التأمين الصحي، وبنسبة مساهمة 300 جنيه سددها المريض.