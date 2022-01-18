الشروق تستعرض الزيادات في بند الأجور بالموازنة العامة خلال 3 سنوات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته برفع الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى 2700 جنيه، وذلك مع بداية العام المالي المقبل 2022/2023.

وتعتبر بذلك ثاني زيادة خلال عامين ماليين، حيث تم رفع الحد الأدنى خلال العام المالي الجاري إلى 2400 بدلا من 2000 جنيه كما تم إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ بداية الشهر الجاري.

وتستعرض "الشروق" مراحل الزيادة في بند الأجور والتعويضات بالموازنة العامة للدول خلال 3 سنوات:

- ووفقا لبيانات الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2020/2021 ارتفاع الانفاق على الأجور وتعويضات العاملين لتسجل 318.8 مليار جنيه في العام المالي الماضي مقابل 288.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له بنسبة زيادة 10.4%.

- وفقا للبيان المالي للموازنة العام المالي الجاري 2021/2022، بلغ حجم الانفاق على الأجور والتعويضات العاملين نحو 361.050 مليار جنيه، مقابل 318.8 مليار جنيه العام المالي الماضي بنسبة زيادة تصل إلى 13.2%.

- وبحسب وزير المالية محمد معيط اليوم، تستهدف موازنة العام المالي المقبل زيادة الإنفاق في بند الأجور والتعويضات ليصل إلى 400 مليار جنيه مقابل 361.050 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بنسبة زيادة تصل إلى 10.7%.

ووفقا للبيان الصادر اليوم من رئاسة الجمهورية اليوم استعرض وزير المالية أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023.

وأشار معيط إلى أن موازنة العام المالي المقبل تستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي.