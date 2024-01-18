الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني لدى طهران

استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الباكستاني لدى طهران، وطلبت منه توضيحا بشأن الهجوم الذي وقع فجر اليوم على قرية حدودية في محافظة سيستان وبلوجستان جنوبي شرق البلاد.

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأنه في أعقاب الهجوم الذي شنته باكستان فجر اليوم الخميس على قرية حدودية في محافظة سيستان وبلوجستان، تم استدعاء القائم بالأعمال الباكستاني لدى طهران إلى وزارة الخارجية للتوضيح بشأن خلفية هذه الحادثة.

وكان مساعد محافظة سيستان وبلوجستان الإيرانية للشؤون الأمنية علي رضا مرحمتي، قد أعلن أن سبعة أشخاص غير إيرانيين قتلوا بالقرب من الحدود الباكستانية الإيرانية جراء الهجوم الذي تسبب بمقتل ثلاث نساء وأربعة أطفال.

وأضاف أن دوي عدة انفجارات سمع عند الساعة الرابعة و5 دقائق من صبيحة اليوم الخميس، في حدود مدينة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان".