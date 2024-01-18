الرئيس الفرنسي يدعو لإصدار سندات أوروبية مشتركة لتمويل قطاعي الدفاع والتكنولوجيا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن دعمه لإصدار سندات أوروبية مشتركة لتمويل أولويات تتضمن قطاعي الدفاع والتكنولوجيا من أجل ضمان استمرار سيادة أوروبا في ظل تزايد المنافسة مع الصين والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن ماكرون قال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "نحن في حاجة لمزيد من الاستثمار العام في أوروبا، لذلك علينا أن نفتح المرحلة الثانية من إعادة الاستثمار، مثلما فعلنا أثناء أزمة فيروس كورونا، وربما طرح سندات يورو مجددا من أجل الأولويات".

وأشار ماكرون، إلى أن مقترحات إستونيا بشأن سندات اليورو من أجل قطاع الدفاع وأوكرانيا مثال على مثل هذه الأولويات.

وكانت إستونيا، قد طرحت فكرة السندات لتمويل الانفاق على قطاع الدفاع العام الماضي، بحسب أشخاص مطلعين على المقترح.

كما أثار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل فكرة سندات الدفاع في نوفمبر الماضي، ووصف الفكرة بأنها تصب" في المصلحة المشتركة".