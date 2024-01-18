لافروف: فرض خطط على الفلسطينيين في أروقة مكاتب الإدارة الأمريكية لن يكتب له النجاح

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة وحلفاءها من بريطانيا وغيرها قد انتهكوا جميع القوانين والمعايير الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، وفقًا لتقدير موسكو بشأن ما يجري من تطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية والعراق واليمن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الخميس، أن «الغرب قصف ليبيا وحولوها إلى أراض مدمرة، الأمر الذي أدى إلى توجه عدد هائل من اللاجئين إلى أوروبا»، قائلًا إن «أي تصريحات صادرة عن واشنطن الآن لا أساس لها من الشرعية».

وأشار إلى أن «وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صرح منذ أيام في منتدى دافوس الاقتصادي، بأن جميع بلدان الشرق الأوسط ترغب في وجود الولايات المتحدة وأن تلعب الولايات المتحدة دورا المنطقة»، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم».

واستطرد: «بلينكن قال أيضا أن الولايات المتحدة وحدها قادرة على لعب دور الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونعرف عن هذه الاتصالات شبه السرية مع بعض الدول العربية، إلا أن هذه الاتصالات لا تعني إطلاق حوار مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

ونوه أن «فرض خطط على الفلسطينيين في أروقة مكاتب الإدارة الأمريكية لن يكتب له النجاح»، مؤكدًا أن «الحل من خلال الرباعية الدولية ومن خلال ممثلين عن الجامعة العربية، إلا أن الأمريكيين والأوروبيين كانوا يعطلون عمل هذه اللجنة».

وشدد على أهمية الاعتماد على العمل المشترك وعدم احتكار جهود الوساطة، مضيفًا: «الاثنين القادم سنشارك في جلسة مجلس الأمن الدولي، وسنطرح مقترحاتنا بشأن استئناف العمل الجماعي بعيدا عن أي محاولات لاحتكار جهود التسوية بشكل منفرد».