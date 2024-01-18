كتائب القسام تعلن تفجير منزل مفخخ بقوة إسرائيلية مكونة من 30 جنديا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، اليوم الخميس، تفجير منزل مفخخ مسبقًا بعدد من العبوات الناسفة، بقوة إسرائيلية راجلة مكونة من 30 جنديًا، شرق مدينة خانيونس.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «عناصرها استدرجوا القوة إلى المنزل، وفور دخول الجنود للمكان تم نسفه بالكامل، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة».

وتصاعدت الاشتباكات اليوم الخميس، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة، وأعلنت المقاومة مزيدا من العمليات ضد قوات راجلة ودبابات لجيش الاحتلال الذي اعترف بسقوط قتلى في صفوفه.

وشهدت العديد من المحاور معارك ضارية واشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال، خاصة في محافظة خان يونس ووسط القطاع، على الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي سحب المزيد من قواته من المنطقة.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة شرقي خان يونس والنصيرات وجباليا والمغازي ورفح، وذلك تزامنا مع الاشتباكات العنيفة التي تخللتها انفجارات وسط خان يونس.

وقالت القسام، في وقت سابق، إن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية متمركزة في أحد المنازل في خان يونس بقذيفة (تي.بي.جي) مضادة للتحصينات، مؤكدة وقوع خمسة قتلى في القوة المستهدفة.

بدورها، قالت كتائب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم شرق جباليا.

أما المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاجاري، فصرح بأن الجيش الإسرائيلي شهد إطلاق صواريخ من خان يونس باتجاه مناطق في غلاف غزة.

وأضاف هاجاري في مؤتمر صحفي، أن فرقة من الجيش في خان يونس وسّعت هجومها لاستهداف كتيبة لحماس مسئولة عن الصواريخ.

وقال المتحدث إن «الجيش قتل 40 مسلحا في منطقة خان يونس، ومسلحين اثنين شمالي قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية».