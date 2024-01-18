تراجع الناتج الصناعي لليابان لأول مرة منذ 3 شهور

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الخميس تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر الماضي لأول مرة منذ 3 شهور.

وذكرت الوزارة أن الناتج الصناعي لثالث أكبر اقتصاد في العالم تراجع بنسبة 9ر0% شهريا، بعد نموه بنسبة 3ر1% خلال أكتوبر الماضي وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية الصادرة في الشهر الماضي.

كما أظهرت بيانات الوزارة تراجع تسليمات قطاع الصناعة خلال نوفمبر الماضي بنسبة 2ر1% شهريا، في حين لم يشهد حجم المخزون أي تغيير، وارتفع معدل المخزون إلى التسليمات بنسبة 8ر1%.

وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر بنسبة 4ر1%، بعد نمو بنسبة 1ر1% خلال أكتوبر.