إعلام إسرائيلي يزعم: الإدارة الأمريكية تعمل على إتمام صفقة إقليمية لإنهاء حرب غزة

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، عن وسائل إعلام إسرائيلية زعمها، إن الإدارة الأمريكية تعمل على إتمام صفقة إقليمية كبيرة تضع نهاية للحرب في غزة.

وأوضحت القناة في نبأ عاجل عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن الصفقة تشمل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وإحلال السلام بين إسرائيل والعالم العربي.

بينما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء الثلاثاء الماضي، أن وساطة قطرية نجحت في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة.

كما أعلنت إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، عن التوصل إلى اتفاق عبر وساطة قطرية، والذي من شأنه أن يسمح بإدخال الأدوية للمحتجزين الإسرائيليين الموجودين لدى حماس في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.

وحينها، قال المتحدث باسم رئاسة الحكومة الإسرائيلية، خلال بيان، إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قاد رئيس الموساد دادي بارنيع حراكا إزاء قطر سيسمح بإدخال الأدوية إلى الرهائن"، وفقاً لوكالة "شينخوا" الصينية.

وأشار البيان إلى أنه سيتم إدخال الأدوية ضمن إطار منظومة المساعدات الإنسانية التي تقدمها إسرائيل لقطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن توسطت مصر وقطر والولايات المتحدة توسطت في نوفمبر الماضي للتوصل إلى هدنة مؤقتة استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحماس، جرى خلالها تبادل عشرات المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.