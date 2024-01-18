حماس: الاحتلال دمر أكثر من 390 مؤسسة تعليمية في غزة

قالت حركة «حماس»، إن «تدمير الاحتلال لمباني المدارس والجامعات في قطاع غزَّة سلوك إجرامي، لن يحقّق أهدافه العدوانية في تقويض المنظومة التعليمية والهُوية الوطنية الرّاسخة».

وأضافت في بيان لها، مساء الخميس، أنَّ «مواصلة الاحتلال الصهيوني النازي استهدافه العدواني والممنهج ضد المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية في قطاع غزَّة؛ عبر قصف وتدمير المباني، هو جريمة حرب وسلوك إجرامي يستهدف تدمير كل مقوّمات استمرار عمل المنظومة التعليمية في قطاع غزَّة، أبنية وكوادر ومؤسسات».

وأشارت إلى أن «الاحتلال دمَّر خلال مئة يوم أكثر من 390 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية، كان آخرها تفجير جامعة الإسراء وإعادة قصف الجامعة الإسلامية اليوم».

وأكدت أن «الشعب الفلسطيني بصموده وتضحياته ومقاومته سيفشل هذه المخططات الدنيئة في تقويض المنظومة التعليمية وطمس الهُوية الوطنية الرّاسخة لدى الشعب الفلسطيني».

ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الحقوقية إلى توثيق هذه الجرائم، وكل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزَّة، وتحمّل مسئولياتهم وأدوارهم في إدانة ومحاكمة هذا الكيان المجرم وقادته أمام المحاكم الدولية المختصّة.