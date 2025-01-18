قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تصديق حكومته على اتفاق وقف إطلاق النار جاء لإطلاق سراح المحتجزين من غزة.

وأضاف في كلمة له، مساء السبت، أن إسرائيل لن تستكين في سعيها من أجل استكمال هدفها في استعادة المحتجزين جميعهم، مشيرًا إلى أن الاتفاق يعيد 33 محتجزًا في المرحلة الأولى.

وأشار إلى أنّ التوصل لاتفاق جاء نتاجًا للتعاون بين الرئيسين الأمريكيين المنتهية ولايته جو بايدن، والمنتخب دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستواصل العمل على تدمير حماس.

ونوه بأن ترامب أعطى إسرائيل إشارة خضراء أمام استئناف الحرب في أي لحظة، مؤكدًا أنهم إذا اضطروا للعودة للقتال سيفعلون ذلك بقوة كبيرة جدًا.

ولفت إلى أن إسرائيل أكدت خلال مراحل التفاوض أنه يمكنها العودة للقتال في أي وقت، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية سترفع القيود عن صادرات الأسلحة.

وأفاد بأنه صمم على زيادة عدد المحتجزين الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستحتفظ بسيطرتها في محور فيلادلفيا والمنطقة العازلة حول غلاف غزة.

ونوه بأن قواتهم ستحيط بقطاع غزة بشكل كامل، ولن تسمح بتهريب الأسلحة أو المحتجزين.