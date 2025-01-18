مصر تستورد 900 ألف طن قمح خلال ديسمبر الماضي بزيادة 58%

روسيا تستحوذ على 59% من إجمالى الكميات المُوردة

ارتفعت واردات مصر من القمح شهر ديسمبر الماضى بنسبة 58.7% لتصل إلى 900 ألف طن عبر الموانئ المصرية، وذلك مقابل 567 ألف طن فى الشهر المماثل من عام 2023.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها «مال وأعمال ــ الشروق»، استحوذت كميات القمح المُوردة من روسيا النسبة الأكبر بنحو 59.6% لتصل إلى 535 ألف طن، وجاءت الكميات المُوردة من رومانيا فى المرتبة الثانية بحوالى 126 ألف طن بحصة بلغت 14%، أما الكميات المُوردة من بلغاريا فبلغت 102 ألف طن وبنسبة 11.4%، كما وصلت كميات من أوكرانيا بحوالى 63 ألف طن وبحصة 7% من إجمالى الشهر، ومن الولايات المتحدة 60 ألف طن بنسبة 6.7%، ومن أستراليا 12 ألف طن بنحو 1.3%.

وقال هشام سليمان مدير شركة ميدترنين ستار للتجارة واستيراد الحبوب فى مصر، إن انخفاض أسعار القمح عالميًا وتوافر الدولار قد أديا إلى زيادة ملحوظة فى واردات مصر من السلعة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تأتى فى ظل نمو الطلب المحلى نتيجة للزيادة السكانية ووجود أعداد كبيرة من اللاجئين.

وارتفعت واردات القمح بنسبة 78% على أساس شهرى، لتصل إلى 1.6 مليون طن خلال أكتوبر الماضى وذلك مقابل 945 ألف طن خلال الشهر المماثل من العام الماضى.

وتستهدف مصر تحقيق 53% اكتفاء ذاتيا من القمح فى عام 2026 ــ 2027، بحسب وثيقة عن خطة عمل الحكومة خلال 3 سنوات.

وتسعى مصر لتنفيذ صوامع تخزين الحبوب وتوفير السلع الاستراتيجية خاصة القمح، عبر حشد تمويلات تنموية ميسرة من شركائها، إلى جانب خطتها لاستكمال البرنامج الوطنة لإنقاذ تقاوى محاصيل الخضر لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محليًا بدلاً من الاستيراد.

ويبدأ موسم زراعة القمح فى مصر منتصف نوفمبر ويستمر حتى نهاية يناير، فى حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل وحتى منتصف يونيو. زرعت مصر ما يصل إلى 3٫250 مليون فدان من القمح الموسم الماضي، بزيادة 50 ألف فدان عن الموسم السابق له.

ورفعت الحكومة سعر توريد القمح المحلى 25% إلى 2000 جنيه (42 دولارا) للإردب (150 كيلو جراما)، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصرى صادر فى شهر مارس 2024.

وتراجع سعر القمح عالميا خلال عام 2024 بحوالى 33% إلى 240 دولارا للطن، مقابل 360 دولارا فى 2022.

وبحسب البيان التمهيدى لموازنة العام المالى الجارى قدرت وزارة المالية أسعار القمح عند 280 دولارا للطن مقابل 340 دولارا عند إعداد موازنة العام المالى الماضى.

ورفعت مصر كميات القمح المستوردة فى العام قبل الماضى بنسبة 12٫5% إلى 10٫8 مليون طن مقارنة بـ9٫6 مليون طن فى عام 2022، بلغت حصة الحكومة منها نحو 5 ملايين طن قمح.

وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، وتشترى عادةً ما يصل إلى 12 مليون طن سنويا للقطاعين الحكومى والخاص، من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا وأستراليا وكندا ومولدوفا، بحسب بيانات حكومية سابقة.