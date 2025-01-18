استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025.
• وجاءت الأسعار كالتالي:
استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 70 إلى 74 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
واستقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 160 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.
وثبت سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 70 إلى 130 جنيها.
استقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 330 جنيها للكيلو.
وثبت سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 300 جنيه.
واستقرت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 300 جنيه.
واستقر سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 570 إلى 670 جنيها.
وثبت سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 170 إلى 350 جنيها.
وثبت سعر السمك بوري ليتراوح بين 125 إلى 185 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.