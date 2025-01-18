وزيرة التنمية المحلية: إطلاق الأسبوع الـ25 من الخطة التدريبية للمحليات بسقارة غدا

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، استمرار الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثاني على التوالي، غدًا الأحد الموافق 19/1/2025، خلال الأسبوع التدريبي الخامس والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات لعام 2024/2025، والتي يستفيد منها 55 متدربا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.

وأوضحت أن البرنامج يركز على تأهيل المتدربين على التعامل مع المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة؛ لتقديم الخدمات بصورة أسرع وأفضل وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع.

وتابعت عوض، أن البرنامج التدريبي للأسبوع الثاني من الجزء الثاني لدورة إعداد قادة المستقبل، يتضمن عدة موضوعات هامة منها التفكير الإبداعي والتفكير الاستشراقي المستقبلي، وإدارة ضغوط العمل وإدارة الغضب والتفاعل السلوكي مع الآخرين والتعرف علي بيئة العمل الصحية، وقياس وتحليل المهارات القيادية، وكيفية الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى التعريف بمشروعات الوزارة وموازنة البرامج والأداء وبرامج التنمية المحلية المطورة، وجلسة محاكاه لاجتماع مجلس تنفيذي المحافظة، ودليل تصميم وتشغيل الأسواق، والتعريف بقانون البناء الموحد وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة أن تكون مشروعات التخرج التي يقوم المتدربون بإعدادها مرتبطة ارتباطا وثيقا بأحد المشكلات في المحليات وابتكار حلول غير تقليدية لحلها، والأزمات التى يمكن أن تتعرض لها بعض المحافظات.

وأشارت إلى أن الأسبوع الـ25 يتضمن تنظيم 3 برامج تدريبية وهي: برنامج "تنمية مهارات القيادات في مجال التطورات التشريعية الجديدة وإصدار التراخيص"، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بالتعاون مع قطاع الشئون القانونية بالوزارة، وبرنامج "الأرشفة والفهرسة الإلكترونية وتداول المستندات الإلكترونية" للمديرين والعاملين بوحدات التحول الرقمي ومراكز المعلومات ومكاتب قيادات المحافظات، وبرنامج "الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية" للمديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان والوحدات الفرعية بالتعاون مع وحدة السياسات السكانية بالوزارة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة للتدريب، أن الأسبوع الـ25 من خطة التدريبية للمحليات بسقارة يستفيد من برامجه التدريبية 140 متدربا.

وأشار إلى أن خطة سقارة للعام الحالي تركز على بناء قدرات العاملين بالقضية السكانية في المحافظات في إطار جهود الوزارة لدعم ملف القضية السكانية والعمل علي خفض معدل الزيادة السكانية مما سيسهم في تحسين الخصائص السكانية، وزيادة المعدل الاقتصادي لما لذلك من تأثير واضح على خفض معدلات الفقر والأمية، ورفع مستوى التعليم والصحة لتنفيذ رؤية الدولة نحو استراتيجية السكان، وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن الأسبوع الـ25 سيتم خلاله تنظيم دورة تدريبية عن "الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والمشاركة المجتمعية"، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان العام والوحدات الفرعية.