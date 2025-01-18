 خيتافي الإسباني يقترب من حسم صفقة إبراهيم عادل - بوابة الشروق
السبت 18 يناير 2025 1:57 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

خيتافي الإسباني يقترب من حسم صفقة إبراهيم عادل

محمد ثابت
نشر في: السبت 18 يناير 2025 - 1:46 م | آخر تحديث: السبت 18 يناير 2025 - 1:46 م

اقترب خيتافي الإسباني من حسم صفقة إبراهيم عادل، نجم بيراميدز، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقا لموقع « Todofichajes» الإسباني، سيتعاقد خيتافي مع إبراهيم عادل على سبيل الإعارة الأسبوع المقبل، بناء على طلب المدرب خوسيه بوردالاس.

أوضح الموقع الإسباني أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة مع دفع خيتافي للقيمة كاملة، مع وجود خيار شراء لصالح الفريق المدريدي في الصيف مقابل 2.5 مليون يورو.

ويعيش إبراهيم عادل حالة من التألق رفقة بيراميدز، كما قدم مستويات رائعة للغاية في أولمبياد باريس الأخيرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك