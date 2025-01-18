خيتافي الإسباني يقترب من حسم صفقة إبراهيم عادل

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اقترب خيتافي الإسباني من حسم صفقة إبراهيم عادل، نجم بيراميدز، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقا لموقع « Todofichajes» الإسباني، سيتعاقد خيتافي مع إبراهيم عادل على سبيل الإعارة الأسبوع المقبل، بناء على طلب المدرب خوسيه بوردالاس.

أوضح الموقع الإسباني أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة مع دفع خيتافي للقيمة كاملة، مع وجود خيار شراء لصالح الفريق المدريدي في الصيف مقابل 2.5 مليون يورو.

ويعيش إبراهيم عادل حالة من التألق رفقة بيراميدز، كما قدم مستويات رائعة للغاية في أولمبياد باريس الأخيرة.