أغنية بسمة بوسيل الجديدة لأ ثواني تتصدر التريند

حققت الفنانة بسمة بوسيل، نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الجديدة "لأ ثواني" والتي أطلقتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، إذ حققت أرقاما قياسية في نسب المشاهدة فور طرحها على مختلف المنصات الرقمية، وتميزت الأغنية بكلماتها المعبرة وإيقاعها الموسيقي الهادئ، كما لاقت الأغنية استحسانًا واسعًا من جمهورها، لتتصدر التريند في العديد من الدول العربية على رأسها المغرب ومصر، محققةً نسب مشاهدة مرتفعة في وقت قياسي.

وتعتبر أغنية "لأ ثواني"، خطوة مميزة في مسيرة بسمة بوسيل الفنية، إذ تعكس تطورًا في أدائها الفني واختيارها المميز للأعمال التي تلامس مشاعر الجمهور، فالأغنية حققت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن أنها شهدت تفاعلًا إيجابيًا من قبل المعجبين والنقاد على حد سواء، الذين أشادوا بصوتها الفريد وأدائها المتميز.



وأثبتت بسمة بوسيل أنها مع كل أغنية جديدة، تزداد شعبيتها مما جعلها تتخطى توقعات جمهورها وتصبح واحدة من الأسماء البارزة في ساحة الغناء العربي.

أغنية لأ ثوانى من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتتحدث عن قوّة المرأة وقدرتها على التّخّلي ونسيان الحبيب وعدم السّعي لاسترجاع حُبّه، وصوّرتها بسمة على طريقة الليريك فيديو، الذي تضمّن عدّة صور لها، من جلسة تصوير خاصّة بالأغنية، والتي ظهرت فيها بشكل مميز، إذ ترتدي “جامبسوت”، جلديًّا باللون الأسود واعتمدت على إطلالة لافتة، بالشّعر الأسود الطّويل.



وعقب النجاح الكبير للأغنية وصف جمهور بسمة بوسيل النجمة بأنها "حسناء الغناء"، وذلك بعد تألقها اللافت في مسيرتها الغنائية وتخطيها للعديد من النجوم في الساحة الفنية، حيث بدأت مشوارها الفني بصوتها العذب وأدائها المتميز، واستطاعت أن تثبت نفسها كإحدى أبرز الفنانات في الوطن العربي.

ونجحت في ترك بصمة واضحة في عالم الغناء، وتعكس أغانيها القدرة على التعبير عن المشاعر بطرق مؤثرة، وهو ما جعل جمهورها يشيد بها ويتغنى بصوتها، متسائلين عن مزيد من الأعمال الفنية التي تستحق أن تكون ضمن قائمة الأفضل.