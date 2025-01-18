هجوم أوكراني بطائرات مسيرة يتسبب في حريق بمستودع وقود روسي

قالت السلطات الروسية، اليوم السبت، إن حريقا اندلع في مستودع للوقود في منطقة تولا جنوب موسكو بعد أن شنت أوكرانيا هجوما بطائرات مسيرة.

وكتب حاكم المنطقة دميتري ميلييف على تطبيق تيليجرام، أن الهجوم على المنشأة لم يسفر عن وقوع إصابات.

وقال ميلييف إنه تم تدمير خمس مسيرات.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وقالت السلطات المحلية إن تولا، الواقعة على بعد 160 كيلومترا جنوب موسكو، تعرضت للاستهداف بعد ساعات فقط من هجوم مماثل بطائرات مسيرة في منطقة كالوجا، جنوب غربي العاصمة، والذي تسبب أيضا في نشوب حريق في منشأة لتخزين الوقود.