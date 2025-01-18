أمين الأمم المتحدة: يجب دعم الجيش اللبناني لتمكينه من حماية أراضيه

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء الجمعة، أن هناك أهمية لدعم الجيش اللبناني وتوفير المعدات اللازمة له لتوفير الحماية للبنانيين.

واستقبل ميقاتي، جوتيريش، في حضور المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، وقائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» الجنرال أرولدو لازارو، ومساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وقال جوتيريش في تصريح بعد اللقاء: «أتيت للتو من الناقورة في الجنوب بعد زيارتي لمركز قوات اليونيفيل هناك. وشعرتُ بالفخر حينما التقيت عناصر اليونيفيل الشُّجعان الذين أدُّوا مهامهم في ظلّ أصعب الظروف التي مرّ بها جنوب لبنان».

وأضاف: «لقد شاهدت أحد مراكز اليونيفيل التي تضررت جراء قصف تعرضت له خلال الحرب الأخيرة، لكن قوات اليونيفيل الشجعان والأبطال بقوا في مراكزهم وواصلوا مهمتهم في حفظ السلام وتوفير الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل».

وأضاف في وقت سابق من الجمعة، أن استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي في منطقة عمليات اليونيفيل، وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، يمثّلان انتهاكاً للقرار 1701.

وكذلك أوضح في كلمة وجهها إلى قوة اليونيفيل، خلال زيارته جنوب لبنان اليوم الجمعة "إن استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي في منطقة عمليات اليونيفيل، وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، إنما يمثّلان انتهاكاً للقرار 1701 ويشكلان خطراً مستمراً على سلامتكم وأمنكم. يجب أن يتوقف هذا.