القناة 14 الإسرائيلية: لواء جفعاتي يخرج مساء اليوم من غزة دون أي أوامر بالعودة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بخروج لواء جفعاتي من قطاع غزة، وذلك عشية دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن لواء جفعاتي سيخرج مساء اليوم من قطاع غزة دون أي أوامر بالعودة بعد نحو عام ونصف من القتال.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح بأنهم يحتفظون بإمكانية استئناف القتال في غزة بدعم أمريكي، متعهّدا إعادة كل المحتجزين في القطاع الفلسطيني إلى ديارهم.

وقال في خطاب متلفز: «نحتفظ بحق استئناف الحرب إذا لزم الأمر، بدعم أمريكي»، وذلك عشية بدء سريان وقف إطلاق النار.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يوما هي وقف إطلاق نار موقت، متابعًا: «إذا أجبرنا على استئناف الحرب، فسنفعل ذلك بقوة».