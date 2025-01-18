جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ إعادة تمركز قواته استعدادا لتنفيذ اتفاق غزة

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل فعلي، السبت، في إعادة تمركز قواته داخل غزة، والعمل على نقل بعضها إلى خارج القطاع أو تحريكها شرقاً نحو المنطقة العازلة على الحدود بين غزة، وإسرائيل قبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، حسبما ذكر موقع "أكسيوس".

وقال الموقع إن "الفلسطينيين المدانين بالقتل أو شن هجمات والذين سيتم الإفراج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار سيتم إرسالهم إلى غزة أو الخارج، ولن يسمح لهم بالعودة للضفة الغربية أو إلى إسرائيل لمدة ثلاث سنوات على الأقل"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وذكر "أكسيوس" أن وزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر قالا في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي إن "تنفيذ اتفاق غزة سيحسن العلاقات مع أميركا، كما يمثل بداية جيدة مع إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب".

وقف إطلاق النار في غزة

وفي وقت سابق، السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته سوف تتخذ إجراءات عملياتية ميدانية تتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين مع "حماس" المقرر أن يسري بدءاً من الثامنة والنصف من صباح الأحد بالتوقيت المحلي.



وأضاف الجيش، في بيان، أنه "يجري استعداداته لاستقبال المحتجزين الذين ستفرج عنهم حماس، بالإضافة إلى تقديم الدعم الجسدي والنفسي لهم.. وسيواصل العمل من أجل ضمان أمن الإسرائيليين، خاصة الموجودين في البلدات المتاخمة لقطاع غزة".

تحذير إسرائيلي لسكان غزة



من جهة أخرى، حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، سكان غزة من الاقتراب لمناطق انتشار قواته في مختلف مناطق القطاع عندما يدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "بناء على الاتفاق، تبقى قوات الجيش منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة".

وحذر الجيش من خطورة الاقتراب من القوات قائلاً :"يجب عدم الاقتراب من القوات حتى إشعار آخر.. الاقتراب من القوات يعرضكم للخطر"، مضيفاً "لا يزال التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة أو نحو طريق نتساريم خطيراً في ضوء أنشطة الجيش الإسرائيلي في المنطقة".

وذكر البيان، أنه "لحظة السماح بهذا التحرك سيتم إصدار بيان وتعليمات عن طرق الانتقال الآمنة، محذراً السكان من مغبة الاقتراب من القوات بشكل عام، ومن منطقة محور نتساريم على وجه الخصوص".

وأكد البيان على ضرورة عدم الاقتراب من منطقة معبر رفح ومحور فيلادلفيا (صلاح الدين) وأي موضع تمركز لقوات إسرائيلية في جنوب قطاع غزة، مشدداً على أن صيد الأسماك والسباحة والغوص في المنطقة البحرية محظوراً.

جلسة تقييم الوضع



في السياق ذاته، أفاد ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأن رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، أجرى جلسة لتقييم الوضع، تناولت استعداد القيادتيْن الجنوبية، والوسطى لتطبيق الاتفاق الخاص بإعادة المحتجزين.

ووفق البيان، أوعز رئيس الأركان بتعزيز عدد القوات في القيادة الوسطى، والعمل لإحباط الأنشطة المسلحة من خلال عمليات هجومية وإجراءات دفاعية في البلدات والطرق، مع التركيز على ملف الإفراج عن السجناء الفلسطينيين.

وأضاف البيان أن "رئيس الأركان صادق على خطة الدفاع الخاصة بالقيادة الجنوبية، بناءً على التفاهمات التي حددها المستوى السياسي".

كما أوضح الجيش أن هيئة القوى البشرية تستعد لاستيعاب المختطفات والمحتجزين المُفرج عنهم بأقصى درجات الحساسية، ومن جانبها، أفادت مصادر عسكرية أنه اعتباراً من يوم الأحد، سيتم تعزيز القوات في منطقة الضفة الغربية بسبع سرايا إضافية.