ماس كهربائي بأحد المنازل يتسبب في انقطاع الكهرباء عن منطقة بملوي

ماهر عبد الصبور

تسبب ماس كهربائي في أحد المنازل بحي شمال مدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل بشارع شكري القواتلي، الامر الذي اضطر معه المسئولين بشركة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي من المحول " كريم " حيث تم تكليف مجموعة عمل من الفنيين للانتقال الي موقع الماس.

وقد أشرف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، علي عملية الإصلاح حيث تمكنوا من استبدال الكابلات المنصهرة نتيجة حدوث هذا الماس بإحدى الوصلات الكهربائية الداخلية والتي انتهت نتيجة الأحمال الزائدة بتلك المنطقة، وتم اصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي في مدة زمنية لم تتجاوز نصف ساعة.