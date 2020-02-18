بولتون يحذر من إمكانية عرقلة البيت الأبيض لنشر مذكراته

(د ب أ)

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، من إمكانية أن تعرقل إدارة الرئيس دونالد ترامب إصدار مذكراته التي تصف تفاعله مع الرئيس بشأن أوكرانيا.

وقال بولتون يوم الاثنين خلال كلمة ألقاها بجامعة دورهام في نورث كارولينا: "أتمنى ألا يتم وقفها.. إنها محاولة لكتابة التاريخ، وقد فعلت ذلك بأفضل ما أستطيع.. علينا أن نرى ما سيخرج من الرقابة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "أقول أشياء في المذكرات عن ما قاله لي"، في إشارة إلى ترامب.

وقال إنه ليس بإمكانه الإجابة عن أي سؤال بشأن كوريا الشمالية، لأن تلك الامور تشملها المذكرات التي تخضع حاليا لمراجعة حكومية قبل النشر.

وكانت إدارة ترامب قد أثارت القلق بالفعل تجاه تلك المذكرات قائلة إنها تكشف عن معلومات سرية.