الصحة: ظهور حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» كلام غير دقيق

نفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجود حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، لافتة إلى إذاعة الوزارة الحالات المصابة بشفافية حال العثور عليها.

وأكدت «زايد» في اتصال هاتفي لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، على تعامل الوزارة مع فيروس «كورونا» بشكل جاد، متابعة: «مفيش حاجة تخوف الكورونا مش حاجة جيبناها، والأمر بظهور حالة جديدة غير دقيق».

وتابعت أنها تجد صعوبة في متابعة المعلومات المتداولة بشكل غير رسمي، مؤكدة أن الوزارة تسير وفقًا للمصادر الرسمية والمعلومات والعمل على أساسها فيما يتعلق بالفيروس.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان إلى تواصلها بشكل يومي مع السفير الصيني في مصر، وتنسيق ومتابعة الوزارة مع السفارة الصينية، مستطردة: «الحجر الصحي الخاص بنا قوي ولو هناك حالة سنعلن عنها».