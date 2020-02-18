ارتفاع معدل التوظيف في بريطانيا خلال الربع الرابع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا ارتفاع معدل التوظيف خلال الربع الرابع.

وقال المكتب -اليوم الثلاثاء- إن عدد العاملين ارتفع بنسبة أكبر من المتوقع بواقع 180 ألف شخص، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف المكتب أن معدل البطالة سجل أدنى نسبة له منذ أربعة عقود بلغت 8ر3%.

ويشار إلى أن الزيادة في عدد الموظفين جاءت في الربع الذي شهد عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد محدد سابقا، و اضطرار رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات عامة.

دفعت هذه البيانات الاقتصاديين للتكهن بأن بنك إنجلترا ربما لن يخفض معدلات الفائدة هذا العام.

وأشار المكتب إلى أن عدد الوظائف الخالية ارتفع بواقع 7000 وظيفة خلال ثلاثة أشهر حتى يناير الماضي.

كما ارتفع عدد الأوروبيين الذين يعملون ببريطانيا بواقع 36 ألف شخص أو ما يعادل 1.6% خلال الربع الرابع، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.