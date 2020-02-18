نظم مركز الإعلام بمحافظة بورسعيد برئاسة عصام صالح، فعاليات مبادرة "سلوكنا بيتغير .. اتحضر للأخضر".

وعقدت ندوات بيئية لرفع الوعى البيئى لدى المواطن البورسعيدى، والتى استهدفت طلائع الشباب والرياضة والأطفال ذوى الهمم، بالتنسيق مع إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة وإدارة البيئة بحى الزهور ومديرية الزراعة وجمعية أصدقاء البيئة، بمدرسة نبوية الجابرى الإعدادية بنات ودار الهداية بمدينة بورفؤاد، تحت عنوان "التشجير - الحفاظ على البيئة - مكافحة التدخين والإدمان"، والتى استهدفت الأطفال والشباب والسيدات والرجال.

كما تم تنفيذ 2 ورشة عمل، للأطفال بدار الهداية ببورفؤاد، ونادى طفل العرب، والتى تضمنت أعمال الرسم والتلوين وعمل مسابقة للأطفال، وتقديم الهدايا لهم، وتنفيذ زيارتين بيئيتين لمحمية أشتوم الجميل، ومصنع التدوير غرب بورسعيد.