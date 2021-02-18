 إضراب مفتوح في الخطوط الجوية التونسية وتوقف الخدمات غدا - بوابة الشروق
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إضراب مفتوح في الخطوط الجوية التونسية وتوقف الخدمات غدا

أ ش أ
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 7:37 م | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 7:37 م

أعلن الكاتب العام لاتحاد الشغل بأريانة محمد الشابي، اليوم الخميس، أن نقابات العاملين بالخطوط الجوية التونسية، قررت الدخول ابتداء من منتصف نهار يوم غد الجمعة، في إضراب مفتوح تتوقف بموجبه حركة النقل الجوي.

وأكد الشهابي، في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، أن رحلات الخطوط التونسية ستتوقف كليا بداية من غد، كما أن خدمات إفراغ وشحن الطائرات التابعة لشركات الطيران الأخرى ستتوقف كليا، مشيرا إلى أن هذا الإضراب المفتوح سيؤدي إلى توقف نشاط النقل الجوي كليا في تونس.

وأوضح أنه يمكن للطائرات التابعة لشركات النقل الجوي الأجنبية الهبوط بطائراتها في المطارات التونسية، لكن توقف نشاط إفراغ هذه الطائرات بسبب إضراب العاملين بالخطوط الجوية التونسية قد يضطرها إلى إلغاء رحلاتها إلى تونس أو تأجيلها.

وقال إن الإضراب المفتوح يهدف إلى تجديد المطالبة بإنقاذ الناقلة الوطنية التي تواجه شبح الإفلاس، خاصة بعد إصدار قرار حجز على أرصدتها البنكية بمقتضى شكوى رفعتها ضدها الشركة التركية "تاف تونس" المستغلة لمطار النفيضة.

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