بايدن يتصل هاتفيا بنتياهو بعد تأخر لافت للانتباه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث معه هاتفيا اليوم الأربعاء، في أول مكالمة بينهما منذ تولي بايدن منصبه.



وبحسب صحيفة"جيروزاليم بوست"، يعد نتنياهو اول زعيم في الشرق الاوسط يتلقى اتصالا هاتفيا من بايدن.



وناقش نتنياهو وبايدن استمرار تعزيز اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول المنطقة، والتهديد الإيراني والتحديات الإقليمية.



ويعد التأخير لمدة شهر تقريبا في مكالمة هاتفية بين رئيس أمريكي جديد ورئيس وزراء إسرائيلي أمرا غريبا للغاية حيث يتصل الرؤساء الأمريكيون الجدد عادة بإسرائيل في غضون أيام من توليهم المنصب.



وأثار التأخير اتهامات بأن بايدن يتجنب نتنياهو لعلاقته الوثيقة بالرئيس السابق دونالد ترامب.



وقال نتنياهو في تغريدة عبر موقع تويتر إن بايدن ونتنياهو تحدثا لمدة ساعة تقريبا في محادثة "ودية للغاية ودافئة".



وجاء في التغريدة: "أشار بايدن ونتنياهو إلى العلاقة الشخصية بينهما لسنوات عديدة، وقالا إنهما سيعملان سويا لزيادة تعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة".



واتفق نتنياهو وبايدن على مواصلة الحوار بينهما.



وحث داني دانون، السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بايدن على الاتصال بنتنياهو، وسرد قائمة عبر تويتر من 10 دول تلقت بالفعل مكالمات هاتفية من بايدن.