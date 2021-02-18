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غرق مهاجرة إلى الولايات المتحدة في نهر ريو جراندي

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 7:31 ص | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 7:31 ص

 قالت سلطات الهجرة المكسيكية ، الأربعاء، إن مهاجرة كانت متوجهة إلى الولايات المتحدة غرقت في نهر ريو جراندي.

وكانت المرأة الفنزويلية التي توفيت ضمن مجموعة من أربعة مهاجرين كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة. وقالت هيئة الهجرة المكسيكية إن اثنين منهم وصلوا إلى الضفة الأخرى وتلقيا مساعدة من حرس الحدود الأمريكيين.

وأعيد مهاجر آخر إلى الجانب المكسيكي وجرى علاجه من انخفاض حرارة الجسم.

وتم انتشال جثة المرأة الفنزويلية من مياه النهر شديد البرودة.

ويتم توقيف عشرات الآلاف من الأشخاص شهريا على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة ممن يدخلون البلاد بشكل غير قانوني من المكسيك.

واتخذت حكومة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موقفا صارما ضد الهجرة، ويضغط الرئيس الجديد جو بايدن من أجل الابتعاد عن سياسة الهجرة التقييدية هذه.

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