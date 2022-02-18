وزير الدفاع الروسي يجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي اليوم الجمعة، بمبادرة من واشنطن.

وقالت الوزارة للصحفيين: "في 18 فبراير 2022، ستجري محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويجو ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، المحادثة تأتي بمبادرة من الجانب الأمريكي"، بحسب قناة "أر تي عربية" الروسية.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن يعتزم مناقشة أزمة أوكرانيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الأسبوع المقبل.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية في ساعة متأخرة من يوم الخميس إن الروس قبلوا عرض بلينكن لخوض محادثات في أوروبا، واقترحوا مواعيد في نهاية الأسبوع المقبل، قبلتها الحكومة الأمريكية "إن لم يحدث المزيد من التوغل الروسي في أوكرانيا".

وأضاف: "إذا قاموا بالغزو في الأيام المقبلة، فإن هذا سيوضح أنهم لم يكونوا جادين قط بشأن الدبلوماسية".

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه التوترات بشأن الحشود العسكرية لموسكو بالقرب من أوكرانيا، وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس من أن احتمال شن غزو على أوكرانيا لا يزال "مرتفعا للغاية".

وتنفي روسيا اعتزامها غزو أوكرانيا.