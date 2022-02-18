إصابة أسرة باختناق نتيجة تسرب الغاز في الإسكندرية

أصيبت أسرة من "أب، وأم، وطفلتين"، باختناق، اليوم الجمعة، إثر تسريب غاز أول أكسيد الكربون؛ لدى مكوثهم داخل الشقة محل سكنهم، والكائنة في 14 شارع شارع سينما الحضرة، دائرة قسم شرطة باب شرقي، في الإسكندرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، ومرفق الإسعاف، حول بلاغًا بإصابة أسرة مكونة من 4 أفراد؛ جراء استنشاق الغاز.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، تبين من المعاينة والفحص أن الأسرة مكونة من: الأب، مصطفى النادي محمد، 39 عامًا، والأم، أسماء عبد العظيم جودة، 31 عامًا، والطفلة الكبرى "ندى" 9 أعوام، والصغرى "سچى" 6 أعوام، وجميعهم مصابون باختناق غاز، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم السموم بالمستشفى الأميري الجامعي، لتلقي العلاج.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجار فحص الشقة محل البلاغ، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.