وزير التعليم العالي: صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الجامعات الأهلية



أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 692 لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس الجامعات الأهلية.

ويتشكل مجلس الجامعات الأهلية لمدة عام، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويضم المجلس أمين مجلس الجامعات الأهلية، ورؤساء الجامعات الأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومُستشاري الوزير في الجامعات الأهلية، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، ورئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية، ومحمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، وصالح هاشم رئيس جامعة عين شمس الأسبق رئيس اتحاد الجامعات العربية الأسبق، ويوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، ومحمد السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، ومحمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وعبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.