وزير الخارجية الأوكراني: نملك أدلة على أن روسيا استخدمت ذخائر عنقودية في الحرب

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم السبت، أن كييف تملك أدلة على أن روسيا استخدمت ذخائر عنقودية ضد أوكرانيا.

وأعرب كوليبا، عن رغبة أوكرانيا في إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، مؤكدا: "يجب أن نكون مستعدين للقتال مهما طالت الحرب"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك، قد دعا، في وقت سابق اليوم السبت، إلى مضاعفة الجهود الغربية لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقال سوناك في خطاب ألقاه بمؤتمر ميونيخ للأمن: "لقد حان الوقت الآن لكي يضاعف الغرب دعمه لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن الجهود الجماعية للغرب تحدث فرقا، وفقا لصحيقة "جارديان" البريطانية.

وأوضح: "مع كل يوم يمر، تتسبب القوات الروسية في المزيد من الألم والمعاناة للشعب الأوكراني".

وأضاف سوناك: "الطريقة الوحيدة للتغيير هي فوز أوكرانيا"، متابعا: "لذلك نحن بحاجة إلى استراتيجية عسكرية لأوكرانيا لاكتساب ميزة حاسمة في ساحة المعركة لكسب الحرب، واستراتيجية سياسية لكسب السلام".

وأكد سوناك: "الآن هو الوقت المناسب لمضاعفة دعمنا. عندما بدأ بوتين هذه الحرب. راهن على أن عزمنا سيتعثر. لكننا أثبتنا أنه مخطئ حينها، وسوف نثبت خطأه الآن".