في إطار التعاون المستمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، تعقد وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية الاجتماع العربي حول الملكية الفكرية والمؤشرات الجغرافية، غدا الاثنين، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأفادت وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشئون القانونية بجامعة الدول العربية، بأن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز الوعي العربي حول أهمية المؤشرات الجغرافية لحماية المنتجات التقليدية والسلع ذات منشأ جغرافي معين والتي من شأنها الحفاظ على المعارف التقليدية، وذلك لكون المؤشرات الجغرافية أداة للتسويق والنمو الاقتصادي، بالإضافة الى تسليط الضوء على تعزيز الوعي بحماية العلامات التجارية التي تعزز من حماية الأصول الجغرافية للمنتجات عالية الجودة المرتبطة بالمنشأ الجغرافي.

وسيناقش جدول أعمال الاجتماع عدة موضوعات من أهمها آليات استخدام أدوات المؤشرات الجغرافية للترويج بشكل أفضل للمنتجات الوطنية الشهيرة عالية الجودة والمرتبطة بالمنشأ من خلال حماية العلامات التجارية، ومناقشة أهمية الاتفاقيات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن توفير الحماية الدولية للمؤشرات الجغرافية ومن أهمها نظام لشبونة لتسمية المنشأ، الأثر الاجتماعي والاقتصادي لحماية المؤشرات الجغرافية، واستعراض التجارب الناجحة من عدد من الدول العربية.

وسيشارك في الاجتماع عدد من الخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى ممثلى المكاتب الحكومية للملكية الفكرية بالدول العربية.