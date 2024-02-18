 وزير دفاع إسرائيل: الحرب ستمتد إلى رفح في رمضان حال عدم إنجاز صفقة الأسرى - بوابة الشروق
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وزير دفاع إسرائيل: الحرب ستمتد إلى رفح في رمضان حال عدم إنجاز صفقة الأسرى

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس
أحمد علاء
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 4:24 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 4:24 م

قال وزير الدفاع الإسرائيلي وعضو مجلس الحرب بيني جانتس، إن الحرب ستمتد صوب مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة) خلال شهر رمضان إذا لم يتم إنجاز صفقة الأسرى.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن جانتس قوله إنه إذا لم يتم الإعلان عن الصفقة قبل حلول رمضان فإن ما سمّاه القتال سيمتد إلى رفح أيضاً.

وأشار إلى أن السلام لا يتحقق من خلال الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.

وأعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، التوقيع على وثيقة ترفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.

وأورد مجلس الوزراء بحسابه على منصة "إكس"، أن من شأن مثل هذا الاعتراف بعد أحداث السابع من أكتوبر بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية ضد إسرائيل أن "يمنح الإرهاب جائزة هائلة، وجائزة لم يسبق لها مثيل، وهو ما سيحول دون التوصل إلى أي تسوية سلمية مستقبلية"، على حد تعبيره.


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