تراكم الثلوج في موسكو يحطم رقما قياسيا

أعلن كبير خبراء مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية يفجيني تيشكوفيتس تحطيم الغطاء الثلجي في موسكو رقما قياسيا، حيث بلغت سماكة الثلوج 67 سنتيمترا.

وكتب تيشكوفيتس في صفحته على "تليجرام" أن تراكم الثلوج في موسكو ازداد 5 سنتيمترا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لقناة "آر تي".

وأضاف: "بلغ ارتفاع الغطاء الثلجي في محطة الأرصاد الجوية الواقعة في معرض عموم روسيا بحلول الساعة 9 صباح اليوم الأحد 67 سنتيمترا، وهو أكثر بـ7ر1 مرة من المعدل الطبيعي، حيث تم تسجيل الرقم القياسي السابق عام 1966، عندما بلغ ارتفاع الغطاء الثلجي في موسكو 65 سنتيمترا".