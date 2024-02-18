رئيس البرازيل: ما يحدث في غزة إبادة جماعية تشبه ما فعله هتلر ضد اليهود

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إن ما يحدث في قطاع غزة هو «إبادة جماعية»، مشبّهًا ما تقوم به إسرائيل بفظائع أدولف هتلر ضد اليهود.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن دا سيلفا قوله: «ما يحدث في قطاع غزة للشعب الفلسطيني لم يحدث في أي وقت آخر في التاريخ».

وأضاف: «في الواقع، لقد حدث عندما قرر هتلر قتل اليهود. ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، بل إبادة جماعية».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفًا و985 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفاد بيان صادر عن صحة غزة، اليوم الأحد، بأن العدوان الإسرائيلي أسفر عن إصابة 68 ألفًا و883 شخصًا.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهيدًا و205 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار البيان، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.