الرئيس السابق لوكالة فرونتكس يترشح عن حزب لوبان في الانتخابات الأوروبية

من المقرر أن يترشح الرئيس السابق لوكالة إدارة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، فابريس ليجيري، عن حزب مارين لوبان اليميني الشعبوي الفرنسي، في الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو المقبل.

وقال ليجيري، مساء أمس السبت، إنه انضم إلى قائمة حزب "التجمع الوطني"، واضعا الهجرة في مقدمة إعلان ترشحه، حيث قال إنه سيناضل بفرض قواعد أكثر صرامة للهجرة في الاتحاد الأوروبي، في حال تم انتخابه.

وكان ليجيري استقال من منصبه كرئيس لوكالة "فرونتكس" في عام 2022، بعد أن واجه اتهامات خطيرة ضده وضد موظفيه، بشأن معاملة المهاجرين الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي.

وكانت تقارير أفادت في عهد ليجيري، بأن مديري فرونتكس تعمدوا التستر على حقيقة أن حرس الحدود اليونانيين يقومون بإعادة اللاجئين إلى البحر المتوسط المفتوح، في حين أن إعادة الأشخاص الذين يبحثون عن الحماية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي - أو ما يسمى "عمليات الإرجاع" – هو أمر غير قانوني.