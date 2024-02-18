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واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 135 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي تسعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدا و125 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28858 شهيدا و68675 إصابة ضمنذ السابع من أكتوبر الماضي.

وانتشر الجوع بشكل كبير في مدينة غزة والشمال حيث أعلنت الصحة بغزة وفاة طفلة من بيت حانون جوعا في حين ظهر العديد من المواطنين وهم يأكلون من حشائش الأرض لسد جوعهم.

وأكدت وزارة التنمية أن المساعدات لا تلبي إلا خمسة بالمئة من احتياجات النازحين.

• وسط قطاع غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في وسط قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 44 مواطنا وإصابة العشرات.

وقصفت طائرات الاحتلال بشكل متزامن تسعة منازل في النصيرات والزوايدة ودير البلح.

وعادات الطائرات في وقت لاحق لقصف منزل في دير البلح ما أسفر عن استشهاد اثنين من المواطنين.

• رفح

وواصل جيش الاحتلال قصف مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالطائرات والزوارق الحربية.

واستهدف منزلا يعود لعائلة أبو نحل شمالي مدينة رفح ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة أعداد أخرى.

وقصفت طائرات الاحتلال مبنى فارغا بجوار مسجد ذو النورين بالقرب من الحدود الفلسطينية المصرية برفح.

• خان يونس

وارتقى 11 شهيدا في القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس.

وانتشل المسعفون جثامين سبعة شهداء بعد قصف الاحتلال مصنعا للبطاريات وبناية سكنية في بلدة القرارة شمالي خان يونس السبت.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا كبيرا من إدارة وطواقم مجمع ناصر الطبي بخان يونس وواصلت تفجير المربعات السكنية بالمدينة.

• غزة والشمال

وشن طيران الاحتلال عدة غارات على مناطق حي الشيخ رضوان ما أسفر عن استشهاد 16 مواطنا وعلى جنوب حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وارتقى ثلاثة شهداء في قصف شرق مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة تل الزعتر في جباليا.