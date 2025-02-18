روسيا ترفض نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا

رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونائبه ألكسندر جروشكو تمركز جنود من دول غربية في أوكرانيا، وهو الأمر الذي تتم مناقشته في أوروبا.

ونقلت وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية عن جروشكو قوله اليوم الثلاثاء: “أيا كانت الذريعة وراء نشرهم ، ستكون هذه خطوة نحو التصعيد، لا خفضه”.

كما أعرب عن رغبته في عدم رؤية أي أوروبيين في المفاضاوت المحتملة لحل الصراع الأوكراني.

ووصف لافروف تواجد قوات من حلف شمال الأطلسي "الناتو" باعتباره غير مقبول، في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وأشار الكرملين أمس الاثنين إلى أن هناك مسائل قانونية متعلقة بإرسال قوات للناتو، وأن روسيا لا ترغب في السماح بتواجد جنود من الدول الأعضاء بالناتو في أوكرانيا.

وهناك نقاش دائر حاليا بشأن نشر محتمل لقوات حفظ سلام في أوكرانيا لتأمين وقف إطلاق نار محتمل. وطرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالفعل الفكرة في ديسمبر. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني رغبته في المشاركة.

غير أن المانيا على لسان مستشارها اولاف شولتس ووزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك رفضت المشاركة في قوات حفظ سلام في هذه الحرب الساخنة وأن مناقشة هذا الأمر سابق لأوانه.