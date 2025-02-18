انطلاق المباحثات الروسية الأمريكية في الرياض

قالت وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة تستضيف اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض، محادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز الأمن والسلام في العالم.

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 19 شعبان 1446 هـ الموافق 18 فبراير 2025 م في مدينة الرياض، محادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلام في العالم».

ومن بين المسئولين الأمريكيين الآخرين الحاضرين في الرياض في الجولة الأولى من المحادثات، مستشار الأمن القومي مايك والتز، ومبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

أما على الجانب الروسي هناك شخصيات سياسية واستخباراتية واقتصادية رفيعة المستوى، بما في ذلك رئيس صندوق الثروة السيادية كيريل ديمترييف، الذي لعب دورا رئيسيا خلف الكواليس في اتفاق الإفراج عن السجناء الأمريكيين مؤخرا.

وقال لافروف إن المحادثات ستستهدف إنهاء «الفترة غير الطبيعية» في العلاقات بين القوتين العظميين.

كما يمكن للمناقشات أن تضع الأسس للاجتماع المحتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وعقد القادة الأوروبيون، الذين أعربوا عن قلقهم من إقصائهم من المحادثات الحاسمة المحتملة، اجتماعا طارئا حول أوكرانيا في باريس الاثنين.

وجاء اجتماعهم بعد أن حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أوروبا على التوحد لإنشاء جيش موحد وسياسة خارجية موحدة، محذراً من أن «أيام الدعم الأمريكي المضمون للقارة قد انتهت».